Nell’automotive la sfida non è più vendere auto

Notizia in breve

Il settore automotive ha tradizionalmente valutato il proprio rendimento in base al volume di veicoli venduti. Tuttavia, questa metrica non rappresenta più l’unico parametro di riferimento. La crescita delle tecnologie alternative e delle normative ambientali sta portando a un cambiamento nelle strategie delle aziende. La transizione verso veicoli elettrici e sostenibili sta modificando le priorità del settore, che si sta concentrando anche su innovazione e riduzione delle emissioni.