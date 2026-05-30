Nell’automotive la sfida non è più vendere auto
Il settore automotive ha tradizionalmente valutato il proprio rendimento in base al volume di veicoli venduti. Tuttavia, questa metrica non rappresenta più l’unico parametro di riferimento. La crescita delle tecnologie alternative e delle normative ambientali sta portando a un cambiamento nelle strategie delle aziende. La transizione verso veicoli elettrici e sostenibili sta modificando le priorità del settore, che si sta concentrando anche su innovazione e riduzione delle emissioni.
Per anni il settore automotive ha misurato il proprio successo attraverso un indicatore semplice: il numero di auto vendute. Oggi, però, quel modello mostra tutti i suoi limiti. La riduzione dei margini sul nuovo, l’elettrificazione, la digitalizzazione e l’evoluzione delle abitudini dei consumatori stanno costringendo concessionarie e operatori della filiera a ripensare profondamente il proprio modello di business. In questo scenario, il vero vantaggio competitivo non si costruisce più esclusivamente nello showroom, ma nella capacità di gestire processi, persone e servizi. Un cambiamento che realtà specializzate come Methodos Consulting seguono quotidianamente affiancando dealer, costruttori e aziende dell’automotive nei percorsi di trasformazione organizzativa e manageriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Flipping Cheap Cars Until I Get A Supercar | Banger to Bull Episode 4
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