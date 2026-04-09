Nel panorama globale della reputazione aziendale, il 2026 conferma Ferrari come leader nel settore automobilistico. Secondo una classifica internazionale, il marchio si distingue per il suo posizionamento di prestigio e riconoscibilità. La valutazione si basa su vari indicatori come l'immagine pubblica, la qualità percepita e la fedeltà dei clienti. La posizione di testa nel settore automobilistico si mantiene stabile rispetto alle edizioni precedenti.

Nel panorama globale della reputazione aziendale, il 2026 conferma il valore di Ferrari. Il marchio di Maranello conquista la sesta posizione nel Global RepTrak 100, una delle classifiche più osservate a livello internazionale, confermandosi anche come prima azienda del settore automotive per reputazione. Ferrari prima tra le auto, sesta in assoluto. Prima di far impallidire i puristi delle definizioni chiariamo subito un concetto: Ferrari non produce solo auto, ma anche lusso. E dunque non è un’azienda di automotive puro, ma ricade in pieno anche nel settore luxury. Tornando alla classifica, il dato più rilevante riguarda la leadership di Ferrari nel comparto automotive: nessun altro costruttore compare davanti al brand italiano nella graduatoria globale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrari prima azienda al mondo per reputazione nell’automotive, la classifica completa

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