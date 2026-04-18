Boschi e industria | la nuova sfida per vendere i crediti di CO2

Il 16 aprile si è svolto a Grosseto un incontro presso il Palazzo della Provincia, incentrato sulla gestione dei crediti di carbonio legati ai boschi toscani. L'evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni e del settore industriale per discutere le strategie di vendita e valorizzazione di questi crediti. La discussione si è concentrata sulle modalità di mercato e sulle implicazioni pratiche per le foreste della regione.

Il 16 aprile, all’interno del Palazzo della Provincia a Grosseto, si è tenuto un incontro decisivo per il futuro economico e ambientale dei boschi toscani, focalizzato sulla gestione dei crediti di carbonio. L’evento, che ha una partecipazione massiccia di addetti ai lavori, ha cercato di tracciare un ponte tra la necessità di proteggere gli ecosistemi forestali e le esigenze produttive dell’industria, puntando su strumenti tecnici capaci di trasformare la capacità di stoccaggio della CO2 in una risorsa economica concreta per i gestori del territorio. Un dialogo strategico tra foreste e industria pesante. La platea riunita nella sede....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boschi e industria: la nuova sfida per vendere i crediti di CO2 Notizie correlate Leggi anche: Industria cartaria: Turboden installa la pompa di calore più grande al mondo, -19.000 tonnellate di CO? all’anno. Clima, l’Italia e altri 10 Stati Ue si allineano alle richieste dell’industria: “Approccio pragmatico sull’assegnazione di quote Co2 gratuite”Rivedere il sistema europeo per la riduzione delle emissioni come vuole l‘industria. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Boschi a Lecco il 23 aprile: Dopo il PNRR, quale futuro per i Comuni?; Simbiosi Tech: quando industria, suolo e acqua diventano un unico sistema produttivo; Boschi, pascoli e montagne: il patrimonio collettivo della Campania che nessuno conosce; Legname Made in Val Lemme: così i boschi vengono gestiti in modo sostenibile. I boschi del Corno sul mercato ambientaleAvviato dall’Ente Parchi il progetto per valutare e vendere a livello internazionale i crediti per lo stoccaggio dell’anidride carbonica ... msn.com Forse non sai di avere un boscoLe mappe catastali di quasi tutti i paesi di montagna sembrano puzzle composti da pezzi minuscoli, piccoli poligoni che identificano le diverse proprietà. Queste particelle – al catasto si chiamano ... ilpost.it Incidente mortale nei boschi di Vigo Meano: ha perso la vita Armando Bortolotti, 69 anni - facebook.com facebook