Nella moda affermarsi significa fatturare il sistema è saturo Non è facile oggi togliersi l’etichetta di ‘emergente' | Act N°1 e Institution vincono il Grant e raccontano le difficoltà dei brand indipendenti
Due marchi indipendenti hanno vinto un finanziamento pubblico dedicato alla promozione di giovani designer. Act N°1 e Institution hanno ottenuto il Grant, un contributo volto a sostenere le realtà emergenti nel settore della moda. Durante la cerimonia di premiazione, sono state evidenziate le difficoltà di affermarsi in un mercato molto competitivo e saturo, dove spesso il successo richiede più di una semplice idea creativa.
Supportare i giovani creativi significa fornire loro gli strumenti per trasformare una visione estetica in un’azienda sostenibile. È questo il fulcro della sesta edizione dei Cnmi Fashion Trust Grant, l’iniziativa dedicata ai brand indipendenti del Made in Italy che giovedì 28 maggio ha svelato i suoi tre beneficiari durante una cena di gala alla Fabbrica del Vapore di Milano. Selezionati da un comitato internazionale tra circa 80 candidature, Institution, Act N°1 e Materia si sono aggiudicati un grant di 70.000 euro ciascuno, oltre a un percorso di business mentoring e tutoring mirato. A chiarire l’obiettivo del progetto — realizzato con il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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