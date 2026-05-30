Nella moda affermarsi significa fatturare il sistema è saturo Non è facile oggi togliersi l’etichetta di ‘emergente' | Act N°1 e Institution vincono il Grant e raccontano le difficoltà dei brand indipendenti

Notizia in breve

Due marchi indipendenti hanno vinto un finanziamento pubblico dedicato alla promozione di giovani designer. Act N°1 e Institution hanno ottenuto il Grant, un contributo volto a sostenere le realtà emergenti nel settore della moda. Durante la cerimonia di premiazione, sono state evidenziate le difficoltà di affermarsi in un mercato molto competitivo e saturo, dove spesso il successo richiede più di una semplice idea creativa.