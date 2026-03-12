Oggi i direttori creativi dei principali brand di moda cambiano frequentemente, con alcuni nuovi nomi che entrano in scena e altri che lasciano il loro ruolo in modo improvviso. La gestione delle firme di punta si evolve rapidamente, rendendo difficile seguire le variazioni di leadership nelle grandi maison. La scena della moda si muove così, tra cambiamenti che coinvolgono chi disegna le collezioni.

C'è chi ironizza sul gioco delle poltrone e chi mette invece l'accento più sulla drammaticità di quest'infinito turnover, fatto sta che al giorno d'oggi la durata media di un creativo alla direzione di un grande brand del lusso sembra essersi notevolmente ridotta rispetto al passato. Non esistono più le mezze stagioni e pure i Karl Lagerfeld che restano alla guida di un marchio per quasi quarant'anni ci sembrano ormai un lontano ricordo. Contando poi il fatto che anche gli stessi fondatori, da Ann Demeulemeester a Dries Van Noten fino a Tom Ford e alle storiche famiglie italiane (da Etro a Missoni) a una certa hanno scelto di «tirare i remi in barca» affidando onori e oneri a qualche altro talento (e godendosi la vita!), il quadro diventa ancora più complesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi disegna cosa: chi sono oggi i direttori creativi dei principali brand di moda

Articoli correlati

Gucci, Ferragamo e Coveri: chi comanda i grandi brand dell'alta moda fiorentinaDinastie familiari, miliardari emiratini, manager e figli d'arte: ecco che fine hanno fatto i grandi marchi della moda made in Florence.

Approfondimenti e contenuti su Chi disegna

Discussioni sull' argomento Juventus-Pisa 4-0, pagelle: brilla Yildiz, male Loyola; Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, il figlio: È in coma; Scrittorincittà si lascerà ispirare dai finestrini, perché siamo tutti in viaggio; Mercato Juventus, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio.

Sai quando torni a casa e ti senti subito nel posto giusto È anche merito della luce! LAMPARA accoglie prima ancora che tu apra la porta. Disegna il vialetto. Scalda l’atmosfera. Racconta chi sei. Vuoi che il tuo esterno parli di te Scopri la linea LAMPARA sul - facebook.com facebook