WRC 2027 | nasce la sfida dei team indipendenti contro i grandi brand

Durante l'evento in Canarie, il team RMC ha annunciato il suo progetto Rally1 destinato al WRC 2027, presentando dettagli sulla strategia e sui piani tecnici. È stato inoltre comunicato che il limite di spesa per le squadre partecipanti sarà di 345.000 euro, una cifra stabilita per regolamentare i budget delle squadre indipendenti. La sfida tra i team indipendenti e i grandi marchi si fa sempre più concreta in vista del prossimo campionato mondiale.

? Cosa sapere Il team RMC presenta a Islas Canarias il progetto Rally1 per il WRC 2027.. Il tetto di spesa a 345.000 euro permette ai preparatori di sfidare Toyota.. Durante il Rally Islas Canarias, la squadra RMC ha presentato i piani per lo sviluppo di un’auto completamente nuova destinata alla categoria massima del WRC nel 2027, segnando un passaggio fondamentale verso un modello di competizione più aperto. Il progetto spagnolo, guidato da Mendez, si basa sulle nuove normative tecniche FIA previste per il 2027 e vede una collaborazione strategica con la Real Federacion Española de Automovilismo (RFEDA). Questa iniziativa mira a trasformare il del rally mondiale, permettendo a preparatori specializzati di sfidare i costruttori tradizionali grazie a un regolamento che favorisce la diversificazione dei partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WRC 2027: nasce la sfida dei team indipendenti contro i grandi brand WRC 2027, NOVEDADES DEL NUEVO REGLAMENTO DEL MUNDIAL DE RALLYS Notizie correlate America’s Cup: nasce l’American Challenger Team per la sfida 38ªGli Stati Uniti rientrano ufficialmente nella competizione velica più prestigiosa del mondo con la presentazione dell’American Challenger Team. milano whisky day 2026: a milano il fascino dei grandi distillati indipendentiTorna l’appuntamento per chi ama il whisky e, in questo caso, quello più libero, che si racconta fuori dagli schemi: il 18 Aprile il Milano Whisky... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: WRC 2027: colpo di scena dalla Spagna. RFEDA e RMC Motorsport svilupperanno una nuova Rally1; WRC | Arriva un altro costruttore: RMC Motorsport entrerà nel 2027 con una Rally1; Ott Tänak torna in Toyota con un ruolo nello sviluppo del WRC 2027. WRC 2027: colpo di scena dalla Spagna. RFEDA e RMC Motorsport svilupperanno una nuova Rally1Il panorama del World Rally Championship sta per cambiare volto in modo radicale. Se il 2027 è stato cerchiato in ... rallyssimo.it WRC | Arriva un altro costruttore: RMC Motorsport entrerà nel 2027 con una Rally1Il preparatore si appoggerà alla Real Federacio Espanola de Automovilismo (RFEDA) e realizzerà una Rally1 sotto i dettami del regolamento tecnico che entrerà in vigore nel 2027. Si tratta del secondo ... it.motorsport.com A 82 anni di distanza dalle stragi nazifasciste, nasce il Cammino '44, un percorso a piedi di circa 180 chilometri che collega Sant'Anna di Stazzema, sull'Appennino lucchese, a Monte Sole di Marzabotto, sui colli bolognesi. #ANSA - facebook.com facebook Dove ci sono storie nasce il futuro In occasione della #Giornatamondialedellibroedeldirittodautore celebriamo il potere della narrazione. La letteratura è strumento di dialogo e connessione. @livresCAbooks x.com