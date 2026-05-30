Nella ex Base Usaf e nell' ex aeroporto di San Pancrazio i pannelli fotovoltaici per i militari

Notizia in breve

Nella ex base militare e nell’ex aeroporto di San Pancrazio sono stati installati pannelli fotovoltaici destinati alle forze armate. È terminata la consultazione preliminare sul rapporto ambientale relativo al programma strategico per lo sviluppo delle energie rinnovabili, denominato Pser Difesa. La fase ha coinvolto enti e cittadini, e ora si attendono eventuali osservazioni prima di procedere con le fasi successive del progetto.