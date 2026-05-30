Nella ex Base Usaf e nell' ex aeroporto di San Pancrazio i pannelli fotovoltaici per i militari
Nella ex base militare e nell’ex aeroporto di San Pancrazio sono stati installati pannelli fotovoltaici destinati alle forze armate. È terminata la consultazione preliminare sul rapporto ambientale relativo al programma strategico per lo sviluppo delle energie rinnovabili, denominato Pser Difesa. La fase ha coinvolto enti e cittadini, e ora si attendono eventuali osservazioni prima di procedere con le fasi successive del progetto.
Si è appena conclusa la fase cruciale di consultazione preliminare sul rapporto ambientale dello “Pser Difesa”, il programma strategico per lo sviluppo delle energie rinnovabili militari che prevede, tra quelli localizzati in tutta Italia, ben due siti nella provincia di Brindisi. Quello che, nei mesi scorsi, ha fatto più discutere è certamente quello relativo alle ex Base Usaf di San Vito dei Normanni ma insieme a quest’ultimo c’è anche quello che riguarda l’aeroporto di San Pancrazio Salentino. Le due aree prescelte nel Brindisino Con la chiusura dello scoping ministeriale, l’iter della Valutazione ambientale strategica, la cosiddetta “Vas”, si prepara al passo successivo: la redazione del Rapporto ambientale definitivo che guiderà la trasformazione in prospettiva green delle grandi aree demaniali della provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Inside The North American B-45 Tornado - Castle Air Museum
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