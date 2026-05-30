Nel lavoro ai tempi dell’AI la chiave di tutto è divertirsi

Un lavoratore su due afferma di sentirsi più coinvolto e motivato quando si diverte durante le ore di lavoro. La ricerca rivela che il 52% delle persone considera il piacere come fattore determinante per la produttività. La maggior parte degli intervistati preferisce ambienti informali e stimolanti, e il 68% sostiene che il divertimento aiuti a migliorare le performance. I dati provengono da un sondaggio condotto su un campione di circa 1.000 lavoratori.

Impara l’arte e cerca di capire a cosa si collega. Il detto, oggi, dovrebbe cambiare così. Lo dice Arturo Artom, uno che di connessioni se ne intende, e così pure di innovazione, se è vero che nel 1993 fu il primo a fondare in Italia un’azienda di telecomunicazione, sfidando il monopolio di Sip e dando avvio, di fatto, alla liberalizzazione del settore. L’arte, dunque. Intesa come il sapere e quindi le nostre competenze. È l’oggetto di un saggio che Artom ha appena pubblicato per Piemme e che si intitola ‘La nuova intelligenza’. Alla base del libro c’è una domanda dirompente: e se i giovani di oggi che scrollano tutto il giorno, saltano da un’informazione all’altra come palline da ping-pong e non seguono un percorso lineare, forse non sbagliano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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