L’economista ha commentato il ruolo del lavoro nel futuro del paese, sottolineando come la creazione di occupazione sia fondamentale per affrontare le sfide legate all’intelligenza artificiale. La sua analisi, pubblicata il 1° maggio 2026, si concentra sulle dinamiche del mercato del lavoro italiano e sulle possibili strategie per rafforzarlo in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici.

? Cosa sapere L'economista Carlo Cottarelli analizza il mercato del lavoro italiano in data 1 maggio 2026.. La crescita economica e la produttività sono necessarie per sostenere il sistema pensionistico nazionale.. L’economista Carlo Cottarelli ha analizzato oggi, 1 maggio 2026, come la crescita economica e la gestione del lavoro rappresentino le uniche vie per evitare che le fondamenta sociali dell’Italia scricchiolino sotto il peso di una demografia in calo. Mentre nelle piazze dei nostri borghi si discute del domani, l’analisi del professionista tocca nervi scoperti che riguardano la tenuta stessa della nostra. Il fulcro del discorso riguarda un pilastro che rischia di cedere: il lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cottarelli: il lavoro è la chiave per salvare l’Italia dall’AI

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