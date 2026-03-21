L' amore ai tempi dell' AI

Da secoli, l’umanità ha tentato di comprendere l’amore attraverso poesia, filosofia e psicologia. Oggi, però, i rapporti sentimentali si confrontano con le influenze dell’intelligenza artificiale, che modifica le modalità di comunicazione e relazione tra le persone. La presenza di chatbot e applicazioni di dating basate su algoritmi ha portato a nuove dinamiche nel modo di cercare e vivere l’amore.

Dai consigli su come scrivere un messaggio alla scelta della persona giusta. Come l'intelligenza artificiale ci cambia, anche nel sentimento più "naturale" che c'è Per secoli l’umanità ha cercato di capire l’amore con la poesia, con la filosofia e con la psicologia. Nel 2026, inevitabilmente, ha iniziato a farlo anche con l’intelligenza artificiale. Sembra una provocazione ma è già una realtà. Le applicazioni di incontri stanno introducendo strumenti di AI per migliorare il modo in cui le persone si presentano, si parlano e si scelgono. Perfino piattaforme come Tinder stanno sperimentando nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti – soprattutto quelli della Generazione Z – a trovare connessioni più autentiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'amore ai tempi dell'AI Articoli correlati L’amore ai tempi dell’intelligenza artificialeNel mese di San Valentino, mentre si celebra l’amore in tutte le sue forme, una domanda diventa centrale: che spazio hanno le emozioni in un mondo... Leggi anche: “Giulietta e Romeo“, trionfo dell’amore ai tempi della guerra Ep. 40 L'AMORE AI TEMPI ...DELL'IO - TGB podcast by Ilaria Di Vaio Tutti gli aggiornamenti su L'amore ai tempi dell'AI Temi più discussi: L' amore ai tempi del colera; Changing sheets, l'amore liquido al tempo delle app di incontri; Carlo Alberto e Graziella, 82 anni d’amore nati da un sorso d’acqua durante la guerra; Sapori, potere e crimini, l’Italia che non smette di sorprendere. Torino, l'amore ai tempi del web. Le poesie le scrive il pc«Abbiamo inventato un software che scrive poesie» l'annuncio del ventiquattrenne Nicola Bremer potrebbe far pensare a un novello dottor Frankenstein, ma l'amore ai tempi del web corre sui social ... torino.repubblica.it Angel e Debora, l’amore ai tempi del karaoke: la proposta di matrimonio nel ristorante di sushiRimini, 11 dicembre 2025 - L’amore ai tempi del karaoke. Lei ha preso il microfono, convinta di cantare un brano di Tiziano Ferro. E invece, sul maxi schermo, dopo qualche secondo è apparsa la ... ilrestodelcarlino.it Amore a Quattro Zampe facebook "All’amore non si resiste perché le mani vogliono possedere la bellezza e non lasciare tramortite anni di silenzio. Perché l’amore è vivere duemila sogni fino al bacio sublime". Oggi nel 1931 nasceva la poetessa e aforista #AldaMerini. #GiornataMondialeDell x.com