Negli spinosauri ghiandole del sale come gli uccelli | studio svela perché non sono esistiti dinosauri marini non aviani

Uno studio ha rilevato che gli spinosauri possedevano ghiandole del sale simili a quelle degli uccelli, mentre altri dinosauri non aviari non avevano questa caratteristica. Questa differenza potrebbe spiegare perché gli spinosauri sono stati gli unici dinosauri marini a svilupparsi in ambienti acquatici. La ricerca si basa sull’analisi di fossili e caratteristiche anatomiche di queste creature preistoriche.

I paleontologi hanno scoperto che gli spinosauri avevano ghiandole del sale come quelle degli uccelli, un adattamento non presente negli altri dinosauri non aviani che ha impedito loro di conquistare mari e oceani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spinosaurus Just Got ANOTHER Update! Weirdest Dinosaur Keeps Getting Weirder!

Notizie e thread social correlati

Gli uccelli scappano più dalle donne che dagli uomini, ma non sappiamo perché: lo studio in 5 città europeeUno studio condotto in cinque città europee rivela che gli uccelli che vivono in ambienti urbani tendono a volare via più rapidamente quando si...

Studio USA svela perché alcuni tumori sono più aggressivi di altri: il ruolo delle dimensioni cellulariUno studio negli Stati Uniti ha rivelato che alcune forme di tumore risultano più aggressive a causa delle dimensioni delle cellule cancerose.