Baldini | Il calcio in mano ai lestofanti non ho il curriculum per essere confermato con l'Italia

Baldini guiderà l’Italia nelle prossime amichevoli, in attesa di un nuovo commissario tecnico. Ha dichiarato che il calcio è in mano a persone poco affidabili e che non ha il curriculum necessario per essere confermato nel ruolo. Ha inoltre sottolineato che finché i dirigenti non saranno più superficiali, il problema resterà irrisolto. La sua nomina temporanea si inserisce in un contesto di incertezza sulla futura guida tecnica della nazionale.

Baldini guiderà l'Italia nelle prossime amichevoli, in attesa del nuovo CT: "Finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema per il calcio italiano. Ho convocato il mio gruppo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Silvio baldini:La cosa più importante non è il risultato, ma il percorso

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