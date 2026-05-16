Nautica torna BAT | il nuovo Combat14 sfida il mare a 60 nodi

Un nuovo modello di motoscafo della linea BAT, il Combat14, torna a solcare le acque con una velocità massima di 60 nodi. Si tratta di un'imbarcazione che si presenta come l'erede della tradizione della casa produttrice, nota per le sue imbarcazioni performanti. La progettazione della carena permette di raggiungere i 44 nodi in mare formato, grazie a una configurazione studiata per ottimizzare la stabilità e le prestazioni in condizioni di mare aperto.

? Punti chiave Chi è l'erede della dinastia che riporta BAT sul mercato?. Come fa la nuova carena a garantire 44 nodi in mare formato?. Dove si trova il cantiere che realizza questo maxi-RIB sartoriale?. Quali partner tecnici compongono la filiera 100% Made in Italy?.? In Breve Progetto guidato da Corrado Rizzardi con Alessandro e l'architetto Gianluca Caputi.. Produzione nel Porto Turistico di Roma con componenti di Mancini e Luzzi.. Velocità di crociera di 44 nodi con tubolari prodotti da DM Service.. Rilancio del marchio BAT previsto ufficialmente per il mercato del 2026.. Il marchio BAT torna ufficialmente sul mercato della nautica nel 2026 con il lancio del Combat14, un maxi-RIB costruito nel Porto Turistico di Roma per ridefinire gli standard dei grandi battelli pneumatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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