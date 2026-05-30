La Nato sta monitorando un episodio a Galati, dove un drone russo è stato coinvolto in un incidente nella regione est. L'Alleanza valuta come rispondere, considerando che il ritiro delle forze statunitensi sarà bilanciato da altre azioni. La questione del coinvolgimento militare nella zona si inserisce in un quadro di tensioni tra Nato e Russia lungo il confine orientale. La Nato evita di cadere in provocazioni, ma l'incidente è stato comunque segnalato come un evento rilevante.

Nella trappola di quel drone russo la Nato non ci vuole cadere. Ma l’episodio di Galati non può passare sotto silenzio. Per i vertici militari dell’Alleanza l’ordine è chiaro: non sottovalutare quel blitz, che sarà pure un errore ma di certo non può essere ignorato. C’è bisogno di una reazione netta e immediata. Diplomatica e politica, certo, ma decisa. A Bruxelles non c’è allarme ma per ammiragli e generali la situazione è più incandescente del solito. Il timore, sembra palese, è che a Mosca qualcuno possa sfruttare episodi come questo alla luce di un’altra partita, molto più grande: il dibattito sul futuro della presenza militare americana in Europa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nato-Russia, la guerra sul fianco Est: «Il ritiro Usa sarà bilanciato». L'Alleanza studia la reazione

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