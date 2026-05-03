Negli ultimi giorni, si registra un mutamento negli schieramenti militari in Europa, con le truppe statunitensi che si ritirano da alcuni territori nell’Est del continente. Questa decisione ha suscitato reazioni e interpretazioni diverse, tra cui l’idea che possa rappresentare un vantaggio per le strategie di Mosca. Mentre l’assenza di scontri diretti ha permesso a Putin di consolidare alcune posizioni, il quadro militare si sta ridefinendo senza coinvolgimenti diretti degli Stati Uniti.

Vladimir Putin incassa senza sparare un colpo. E paradossalmente questo è un passo in avanti strategico che vale più di un’avanzata sul terreno, dove tra l’altro le conquiste non sono così evidenti. Ma Trump, consapevolmente o no, e probabilmente senza consultare gli strateghi del Pentagono, un regalo gliel’ha preparato anche con un bel fiocchetto. La scatola è ovviamente quella che contiene la decisione americana di ritirare cinquemila uomini dalla Germania. L’ordine è partito e i soldati eseguono, seppure con i loro tempi. La decisione, certo, non cambia da sola il rapporto di forze sul continente, ma sposta il baricentro politico della deterrenza occidentale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra, senza truppe Usa l'Europa rischia sul fianco est. «Un regalo a Putin». Così cambiano gli schieramenti

La guerra inevitabile tra Europa e Russia e la sua normalizzazione

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