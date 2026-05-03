Guerra senza truppe Usa l' Europa rischia sul fianco est Un regalo a Putin Così cambiano gli schieramenti
Negli ultimi giorni, si registra un mutamento negli schieramenti militari in Europa, con le truppe statunitensi che si ritirano da alcuni territori nell’Est del continente. Questa decisione ha suscitato reazioni e interpretazioni diverse, tra cui l’idea che possa rappresentare un vantaggio per le strategie di Mosca. Mentre l’assenza di scontri diretti ha permesso a Putin di consolidare alcune posizioni, il quadro militare si sta ridefinendo senza coinvolgimenti diretti degli Stati Uniti.
Vladimir Putin incassa senza sparare un colpo. E paradossalmente questo è un passo in avanti strategico che vale più di un’avanzata sul terreno, dove tra l’altro le conquiste non sono così evidenti. Ma Trump, consapevolmente o no, e probabilmente senza consultare gli strateghi del Pentagono, un regalo gliel’ha preparato anche con un bel fiocchetto. La scatola è ovviamente quella che contiene la decisione americana di ritirare cinquemila uomini dalla Germania. L’ordine è partito e i soldati eseguono, seppure con i loro tempi. La decisione, certo, non cambia da sola il rapporto di forze sul continente, ma sposta il baricentro politico della deterrenza occidentale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
La guerra inevitabile tra Europa e Russia e la sua normalizzazione
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