Natalia Vodianova è incinta aspetta il sesto figlio | la storia di riscatto della modella 44enne

Notizia in breve

Natalia Vodianova è in attesa del suo sesto bambino, il terzo con il marito Antoine Arnault. La modella, 44 anni, ha una carriera iniziata da condizioni di vita difficili, raggiungendo poi il successo nel mondo della moda. La gravidanza è stata annunciata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulla data prevista. La modella ha già quattro figli, di cui tre con il marito attuale.