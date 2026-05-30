Natalia Vodianova è incinta aspetta il sesto figlio | la storia di riscatto della modella 44enne
Natalia Vodianova è in attesa del suo sesto bambino, il terzo con il marito Antoine Arnault. La modella, 44 anni, ha una carriera iniziata da condizioni di vita difficili, raggiungendo poi il successo nel mondo della moda. La gravidanza è stata annunciata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulla data prevista. La modella ha già quattro figli, di cui tre con il marito attuale.
Natalia Vodianova aspetta il sesto figlio, il terzo dall'attuale marito Antoine Arnault. La sua è una storia di riscatto: dalle umili origini al successo come una delle modelle più apprezzate al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Natalia Vodianova a 44 anni aspetta il suo sesto figlio (il terzo col marito Antoine Arnault)A 44 anni, Natalia Vodianova annuncia di aspettare il suo sesto figlio, il terzo con il marito Antoine Arnault.
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