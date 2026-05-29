tutto lo splendore di natalia vodianova incinta del sesto figlio in copertina su vogue

Natalia Vodianova è in copertina su Vogue France di giugnoluglio 2026, dove mostra il suo pancione in attesa del sesto figlio. La modella ha confermato la gravidanza attraverso le foto pubblicate. La rivista presenta immagini in cui appare con abiti che evidenziano la gravidanza. La pubblicazione è stata accompagnata da un’intervista in cui Vodianova parla della sua famiglia e della sua vita personale.

La supermodel in copertina sull'edizione francese di Vogue rivela di aspettare il sesto figlio dal marito Antoine Arnault. “Durante la nostra conversazione, Natalia ha incarnato perfettamente questo tipo di maternità – ha proseguito Thomson-Jonville, come si legge nella caption del post – scelta e pienamente vissuta con consapevolezza. Ha riflettuto su quanto si senta fortunata ad avere questa possibilità. L'attrice e il nuovo compagno Tanguy Destable aspettano il primo figlio insieme, il terzo per entrambi. La maternità è diventata un tema politico. In Francia, il concetto di ‘riarmo demografico’ si è imposto nel dibattito pubblico e, con esso, una silenziosa pressione sui corpi e sulle scelte delle donne. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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