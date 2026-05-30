Nastri d’argento 2026 | tutte le candidature e i Nastri speciali Da ‘La Grazia’ a ‘Buen Camino’

Da metropolitanmagazine.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si avvicina sempre più la premiazione ufficiale dei Nastri d’argento 2026, che si terranno mercoledì 24 giugno al Teatro Argentina di Roma, in occasione dell’80ª edizione del riconoscimento. Tra i film con il maggior numero di candidature c’è la Grazia di Paolo Sorrentino, e a seguire film come Le cose non dette di Gabriele muccino e Gli occhi egli altri di Andrea De Sica. Vediamo insieme tutti i candidati. In vetta alla piramide d’argento.. È  La grazia   di  Paolo Sorrentino, con nove nomination, il film più candidato dell’edizione 2026 dei Nastri d’Argento, annunciati dai Giornalisti Cinematografici Italiani. Il titolo guida la cinquina per il Miglior film insieme a  40 secondi   di  Vincenzo Alfieri,  Cinque secondi  di  Paolo Virzì,  Duse  di  Pietro Marcello  e   Le città di pianura   di  Francesco Sossai. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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