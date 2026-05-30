Nashville Riggs strappa la vittoria a Caruth all’ultimo giro

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'ultima gara, Riggs ha superato Caruth nell'ultimo giro, ottenendo la vittoria. Riggs ha gestito pneumatici molto usurati, mantenendo il controllo in condizioni difficili. Il sorpasso finale è avvenuto con un contatto tra i due piloti, che si sono toccati mentre cercavano di avanzare. La gara si è conclusa con Riggs davanti a Caruth, dopo un finale combattuto e teso.

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? Punti chiave Come ha fatto Riggs a gestire pneumatici quasi impossibili da guidare?. Perché il sorpasso finale ha richiesto un contatto fisico tra i piloti?. Chi ha causato il caos con un tamponamento a catena in pista?. Quale gesto simbolico ha dedicato Riggs alla memoria di Kyle Busch?.? In Breve Gara iniziata venerdì dopo tre ore di ritardo per pioggia a Nashville.. Incidente tra Tyler Reif e Carson Ferguson ha causato diverse bandiere gialle.. Chandler Smith ha chiuso la competizione al terzo posto davanti a Ross Chastain.. Caruth ha guidato il mezzo precedentemente destinato a Kyle Busch.. Layne Riggs ha conquistato la vittoria nella NASCAR Craftsman Truck Series a Nashville dopo un sorpasso mozzafiato all’ultimo giro che ha tolto il successo a Rajah Caruth durante la notte di venerdì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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