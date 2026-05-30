È stato inaugurato “Terre dell’Uguaglianza”, un progetto che mira a creare una rete di turismo accessibile sul territorio. L’iniziativa coinvolge diverse strutture e servizi, con l’obiettivo di garantire un’accoglienza senza barriere per tutte le persone. La rete si propone di migliorare le condizioni di accessibilità e di promuovere un’offerta turistica inclusiva. L’ente promotore ha annunciato che l’obiettivo è favorire una maggiore partecipazione di tutti alle attività turistiche locali.

Tarantini Time Quotidiano Un territorio capace di accogliere davvero tutti, senza distinzioni e senza ostacoli. È questa la sfida di “Terre dell’Uguaglianza”, il progetto dedicato al turismo accessibile presentato a Taranto presso Casa Viola Mudit e finanziato nell’ambito del bando regionale C.OS.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire una rete territoriale in grado di rendere il turismo sempre più inclusivo per le persone con disabilità e con esigenze speciali, intervenendo non soltanto sulle barriere fisiche ma anche su quelle culturali, professionali e sociali che spesso limitano la piena partecipazione alla vita turistica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Nasce “Terre dell’Uguaglianza”, il turismo accessibile diventa rete sul territorio

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