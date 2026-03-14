A Gagliano Aterno (AQ) si è svolto il primo incontro di Terre Future, una rete di territori che promuove progetti innovativi in Italia. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse aree italiane, impegnati a condividere idee e iniziative volte a sviluppare pratiche sostenibili. La rete si propone di collegare realtà locali che si distinguono per capacità di innovazione e crescita.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuto a Gagliano Aterno (AQ) il primo incontro di Terre Future, il percorso nato dalla condivisione delle esperienze amministrative maturate nei Comuni di Pollica, Gagliano Aterno e Aielli, e sviluppato insieme ad amministratori provenienti da regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia. L’iniziativa mette al centro l’esperienza concreta di amministrazioni comunali che, negli ultimi anni, hanno dimostrato come proprio nei territori più esposti alla marginalizzazione, alla riduzione dei servizi e allo spopolamento possano nascere alcune delle esperienze più avanzate di innovazione pubblica del Paese. Qui le politiche pubbliche non restano dichiarazioni di principio, ma diventano servizi, welfare di prossimità, nuove economie, opportunità abitative e rigenerazione sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Pollica ad Aielli: nasce Terre Future, la rete dei territori che innovano il Paese

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