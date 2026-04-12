Nasce Visit terre dei miti e della bellezza | il territorio del Gal Taormina Peloritani si racconta in podcast su Loquis

È stato presentato presso il Palazzo dei Congressi di Taormina il nuovo canale podcast intitolato “Visit terre dei miti e della bellezza”, promosso dal GAL Taormina Peloritani e realizzato in collaborazione con Loquis, piattaforma specializzata in travel podcast geolocalizzati. Il progetto mira a raccontare il territorio attraverso episodi dedicati ai luoghi e alle tradizioni locali. La collaborazione tra le due realtà mira a promuovere il patrimonio culturale e naturale dell’area.