Nasce Visit terre dei miti e della bellezza | il territorio del Gal Taormina Peloritani si racconta in podcast su Loquis
È stato presentato presso il Palazzo dei Congressi di Taormina il nuovo canale podcast intitolato “Visit terre dei miti e della bellezza”, promosso dal GAL Taormina Peloritani e realizzato in collaborazione con Loquis, piattaforma specializzata in travel podcast geolocalizzati. Il progetto mira a raccontare il territorio attraverso episodi dedicati ai luoghi e alle tradizioni locali. La collaborazione tra le due realtà mira a promuovere il patrimonio culturale e naturale dell’area.
È stato presentato al Palazzo dei Congressi di Taormina il nuovo canale podcast Visit Terre dei Miti e della Bellezza, promosso dal GAL Taormina Peloritani e realizzato in collaborazione con Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati che nel corso del 2025 ha superato.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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