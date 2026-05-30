NASCAR Zilisch sfida la tensione | farà da spotter per Parsons

Notizia in breve

Un giovane pilota di NASCAR, che aveva annunciato il suo ritiro dalla competizione, ha deciso di svolgere il ruolo di spotter per un altro pilota durante l’evento di Nashville. La decisione ha suscitato alcune discussioni sulla pressione legata al nuovo incarico rispetto a quella di essere in pista. La strategia di Parsons è stata influenzata da questa modifica, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti.