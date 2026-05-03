RFK Racing | la sfida di Keselowski per il terzo charter NASCAR
Un nuovo capitolo si apre per RFK Racing, con Keselowski impegnato in una sfida per ottenere un terzo charter nella NASCAR. La questione centrale riguarda la possibilità della squadra di continuare a operare senza il noleggio di Rick Ware. Si analizzano anche i costi attuali per l’acquisto di un terzo charter sul mercato, un elemento che potrebbe influenzare le strategie future della squadra.
? Cosa scoprirai Come può la RFK Racing sopravvivere senza il noleggio di Rick Ware?. Quanto costa davvero acquistare un terzo charter sul mercato attuale?. Chi rischia concretamente il posto in pista per la mancanza di licenze?. Quali piani alternativi ha preparato Keselowski per proteggere il suo team?.? In Breve Acquisto charter richiesto per oltre 80 milioni di dollari dopo sentenza antitrust NASCAR.. Ryan Preece rischia il posto dopo la vendita del noleggio a Legacy Motor Club.. Il pilota Ryan Preece ha guidato la numero 60 con licenze Rick Ware Racing.. La RFK Racing deve gestire tre team con soli due charter garantiti per stagione.. Brad Keselowski cerca una terza licenza per la RFK Racing al Texas Motor Speedway, mentre il sistema dei charter impone vincoli economici che minacciano la stabilità della squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu
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