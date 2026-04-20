Stasera su Rai 2 va in onda la terza puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno, un programma che coinvolge cento concorrenti in una sfida di velocità e precisione. La trasmissione, in programma lunedì 20 aprile 2026, prevede una prova con un montepremi di 100.000 euro. La puntata si concentra sulla competizione tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui meccanismi di gioco o su eventuali eliminazioni.

Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, Rai 2 trasmette la terza puntata del format televisivo The Floor – Ne rimarrà solo uno, un gioco che mette alla prova la velocità e la precisione di cento partecipanti. La sfida, condotta da Paola Perego insieme a Gabriele Vagnato, vede in gioco un premio di 100mila euro attraverso una dinamica basata su tempi strettissimi di risposta. Il programma si sta svolgendo con cadenza settimanale, occupando la fascia delle ore 21.20 su Rai 2. non potesse seguire l’appuntamento in diretta televisiva, la possibilità di visione è estesa al digitale tramite Rai Play, dove è disponibile sia lo streaming live che il servizio on demand per recuperare i contenuti in un secondo momento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Floor: sfida da 100mila euro, la tensione sale su Rai 2

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