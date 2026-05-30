NASCAR | Corey Heim nel team di Jordan e Hamlin per il 2027

Corey Heim sarà nel team di Jordan e Hamlin nel 2027. L’accordo è stato siglato prima di altri pretendenti, probabilmente per assicurarsi la sua presenza a lungo termine. La partenza di Riley Herbst potrebbe influire sul nuovo contratto, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su come. La decisione di bloccare Heim prima di altri è stata annunciata come strategica dal team.

? Punti chiave Perché Hamlin ha voluto blindare Heim prima di ogni altro pretendente?. Come influirà la partenza di Riley Herbst sul nuovo accordo?. Quale caratteristica tecnica di Heim ha convinto Michael Jordan?. Perché la gestione dei fondi ha permesso l'inserimento del terzo pilota?.? In Breve Heim guiderà la vettura numero 35 sostituendo Riley Herbst nel team.. La decisione è emersa durante le procedure antitrust tra NASCAR e Front Row Motorsports.. Il pilota ha seguito un programma intensivo nella Truck Series con il team Tricon.. L'accordo completa il trio con Tyler Reddick e Bubba Wallace per la stagione 2027.. Corey Heim siederà nel garage di 23XI Racing per la stagione 2027: la strategia vincente di Hamlin e Jordan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Corey Heim To 23XI Racing In 2026

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