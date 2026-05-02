Un recente episodio coinvolge un pilota di NASCAR che ha accusato un fornitore di tecnologia di aver sottratto dati tecnici tramite smartphone. I messaggi cancellati tra alcuni dirigenti dell'organizzazione sono al centro delle indagini, con sospetti che coinvolgono figure di rilievo nella gestione della squadra. La questione ha sollevato l’attenzione sull’utilizzo di dispositivi mobili e sulla sicurezza delle informazioni sensibili nel mondo delle corse.

? Cosa scoprirai Come sono stati sottratti i dati tecnici tramite smartphone?. Chi sono i dirigenti NASCAR coinvolti nei messaggi cancellati?. Perché alcuni team sono stati esclusi dalle richieste di subpoena?. Quali conseguenze avrà il furto di segreti per le alleanze NASCAR?.? In Breve Dickerson e Gabehart coinvolti in messaggi cancellati riguardanti un dirigente NASCAR identificato come RC.. JGR ha richiesto messaggi privati a Trackhouse Racing, Haas Factory Team e Rick Ware Racing.. Hamlin accusa Dickerson di aver rivelato informazioni della Race Team Alliance alla dirigenza NASCAR.. La difesa di Spire sostiene che JGR miri a danneggiare sponsor e personale coinvolto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamlin attacca Spire: il furto di dati tecnici scuote la NASCAR

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