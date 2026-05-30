I robot aspirapolvere premium stanno diventando sempre più costosi. Alcuni superano tranquillamente i 1.000 euro. Eppure il mercato continua a crescere. Il motivo è semplice: i modelli top di gamma non stanno più cercando soltanto di aspirare meglio. Vogliono eliminare quasi del tutto l’intervento umano. È qui che si gioca la vera partita del 2026. Non sulla potenza — quella, ormai, ce l’hanno tutti — ma sull’automazione reale. E brand come Narwal stanno costruendo la propria identità esattamente su questo terreno. Il punto è che i robot premium non stanno più cercando soltanto di pulire meglio. Stanno cercando di diventare quasi invisibili nella gestione quotidiana della casa. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Narwal punta sull’automazione totale: perché i robot premium stanno cambiando nel 2026

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