Narwal punta sull’automazione totale | perché i robot premium stanno cambiando nel 2026

Da pantareinews.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, i robot aspirapolvere di fascia alta continuano a crescere di prezzo, con alcuni modelli che superano i 1.000 euro. La tendenza indica un incremento nei costi di questi dispositivi, che integrano tecnologie avanzate di automazione.

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I robot aspirapolvere premium stanno diventando sempre più costosi. Alcuni superano tranquillamente i 1.000 euro. Eppure il mercato continua a crescere. Il motivo è semplice: i modelli top di gamma non stanno più cercando soltanto di aspirare meglio. Vogliono eliminare quasi del tutto l’intervento umano. È qui che si gioca la vera partita del 2026. Non sulla potenza — quella, ormai, ce l’hanno tutti — ma sull’automazione reale. E brand come Narwal stanno costruendo la propria identità esattamente su questo terreno. Il punto è che i robot premium non stanno più cercando soltanto di pulire meglio. Stanno cercando di diventare quasi invisibili nella gestione quotidiana della casa. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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