Meta ha annunciato un cambiamento nella gestione dei contenuti sui propri social, riducendo l’intervento umano e affidandosi sempre più all’automazione tramite intelligenza artificiale. La piattaforma intende modificare le modalità di moderazione, con un maggiore utilizzo di sistemi automatizzati. La novità riguarda soprattutto la revisione e il controllo dei contenuti pubblicati dagli utenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cambia la gestione dei contenuti sui social. Meta ha annunciato un’importante trasformazione nel modo in cui verranno controllati i contenuti sulle proprie piattaforme. L’azienda intende rafforzare l’uso dell’intelligenza artificiale, riducendo progressivamente il ricorso ai moderatori umani esterni. Secondo quanto comunicato, il monitoraggio sarà sempre più affidato a sistemi avanzati basati su modelli linguistici, con l’obiettivo di rendere i controlli più rapidi ed efficienti. Meta ha dichiarato che l’IA è oggi in grado di comprendere circa il 98% delle lingue utilizzate online, superando nettamente la copertura precedente, che si fermava a circa 80 lingue. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meta punta sull’intelligenza artificiale: sempre meno moderazione umana e più automazione

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