Allergie primaverili perché stanno cambiando e che caratteristiche hanno oggi

Le allergie primaverili stanno mostrando cambiamenti nelle loro caratteristiche rispetto al passato. Oggi molte persone segnalano sintomi diversi o più intensi rispetto a qualche anno fa. Le reazioni allergiche sono influenzate da fattori ambientali e dalla presenza di pollini di diverse specie. I sintomi più comuni includono starnuti frequenti e occhi che arrossano o bruciano. Questi segnali indicano che le allergie stagionali stanno evolvendo nel tempo.

A confermarlo sono diversi studi epidemiologici e ambientali, che hanno analizzato l’andamento dei pollini nell’aria nel corso degli ultimi decenni. I dati mostrano sia un allungamento della stagione pollinica che un aumento della concentrazione di allergeni, legati soprattutto all'innalzamento delle temperature e dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera. Dietro questa trasformazione c’è infatti il cambiamento climatico che sta modificando il comportamento delle piante e, di conseguenza, il modo in cui il nostro corpo entra in contatto con allergeni come pollini e graminacee. Non si tratta quindi solo di una sensazione o di un fastidio stagionale più marcato, bensì di un cambiamento più ampio, che riguarda l’ambiente in cui viviamo e il modo in cui il nostro corpo entra in relazione con esso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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She Died Unloved After He Married Another—Now It’s Too Late, and He’s Losing His Mind Without Her

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