Tassisti e ambientalisti si sono radunati in piazza per chiedere la riattivazione delle zone a traffico limitato e l’adozione di un piano traffico reale. La richiesta include l’espansione delle aree pedonali e l’attivazione di misure più efficaci per gestire il traffico cittadino. La manifestazione si è concentrata sulla necessità di interventi concreti per migliorare la mobilità e ridurre l’inquinamento. Nessun dettaglio su eventuali risposte o decisioni ufficiali è stato comunicato.

Tempo di lettura: 2 minuti Più zone a traffico limitato, più aree pedonali ed “ un piano traffico vero”. La richiesta arriva dal presidio di piazza degli Artisti, al Vomero, indetto dal comitato Tassisti di base e dalla Rete Sociale Nobox — Diritto alla Città. I conducenti di auto pubbliche sono scesi in piazza la seconda volta. La prima il 25 aprile scorso, in piazza dei Martiri. “ Siamo soddisfatti – fanno sapere i tassisti – l ‘utenza ha risposto in maniera interessata e ci ha dato appoggio anche attraverso la raccolta firme”. L’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Tra le priorità, c’è appunto la riattivazione di Ztl già esistenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, tassisti e ambientalisti in piazza: “Riattivare le Ztl e varare un Piano traffico vero”

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