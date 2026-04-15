Sabato prossimo, i tassisti di Napoli scenderanno in piazza dei Martiri per due ore, dalle 11 alle 13, con una manifestazione a piedi. La protesta mira a evidenziare il problema del traffico cittadino e l’aumento dei costi dei carburanti, che rendono difficile il lavoro quotidiano. La mobilitazione si svolgerà in modo pacifico e senza interruzioni del servizio di trasporto pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Protesta dei tassisti a piedi sabato prossimo, dalle 11 alle 13, in piazza dei Martiri, a Napoli, “ per denunciare con forza l’insostenibile situazione del traffico cittadino”. Ad annunciarlo è un comunicato congiunto a firma del Comitato Tassisti di Base e del Movimento Consumatori nel quale si rende nota anche l’adesione delle organizzazioni sindacali SitanAtn e Unipresa. “La mobilitazione – spiega la nota – nasce per denunciare con forza anche l’assenza di un adeguato piano traffico e dalla mancata riattivazione delle ZTL, in particolare in via Domenico Morelli”. Nella nota si ricorda che a queste difficoltà –...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Traffico e costo carburanti insostenibili’, sabato protesta dei tassisti a Napoli

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'Traffico e costo carburanti insostenibili', sabato protesta dei tassisti a NapoliProtesta dei tassisti a piedi sabato prossimo, dalle 11 alle 13, in piazza dei Martiri, a Napoli, per denunciare con forza l'insostenibile situazione del traffico cittadino. (ANSA) ... ansa.it

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Un tir si è ribaltato mentre percorreva la rotonda di Monteriggioni, subito dopo il Comune. Sul posto sono intervenuti polizia, polizia locale, vigili del fuoco ed il personale Anas. Nella zona si stanno registrando rallentamenti del traffico per cui si consiglia di - facebook.com facebook

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