‘Traffico e costo carburanti insostenibili’ sabato protesta dei tassisti a Napoli

Da anteprima24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato prossimo, i tassisti di Napoli scenderanno in piazza dei Martiri per due ore, dalle 11 alle 13, con una manifestazione a piedi. La protesta mira a evidenziare il problema del traffico cittadino e l’aumento dei costi dei carburanti, che rendono difficile il lavoro quotidiano. La mobilitazione si svolgerà in modo pacifico e senza interruzioni del servizio di trasporto pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Protesta dei tassisti a piedi sabato prossimo, dalle 11 alle 13, in piazza dei Martiri, a Napoli, “ per denunciare con forza l’insostenibile situazione del traffico cittadino”. Ad annunciarlo è un comunicato congiunto a firma del Comitato Tassisti di Base e del Movimento Consumatori nel quale si rende nota anche l’adesione delle organizzazioni sindacali SitanAtn e Unipresa. “La mobilitazione – spiega la nota – nasce per denunciare con forza anche l’assenza di un adeguato piano traffico e dalla mancata riattivazione delle ZTL, in particolare in via Domenico Morelli”. Nella nota si ricorda che a queste difficoltà –...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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