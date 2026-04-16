Stretta sulla movida | locali chiusi entro le 2 e stop a vetro e lattine dopo mezzanotte

Nelle aree più frequentate di Caserta, sono state introdotte nuove regole per limitare la movida: i locali devono chiudere entro le 2 di notte e non è più consentito consumare vetro o lattine dopo mezzanotte. Le autorità hanno deciso di rafforzare i controlli per garantire il rispetto di queste disposizioni, che riguardano sia gli orari di apertura sia i materiali consentiti nelle zone di maggiore afflusso di pubblico.

Giro di vite sugli orari della movida e sulle attività commerciali nelle zone più frequentate della città di Caserta. La Commissione straordinaria ha firmato un’ordinanza che, a partire dal primo maggio, introduce nuove restrizioni per esercizi pubblici, attività artigianali e distributori.🔗 Leggi su Casertanews.it

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