Movida Napoli stretta del Questore | chiusi cinque locali tra il centro e la provincia

Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura temporanea di cinque locali tra il centro e la provincia in seguito a un'operazione di controllo sulla movida cittadina. Le attività coinvolte sono state sospese nell’ambito di misure di prevenzione volte a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. La decisione riguarda esercizi pubblici che operano nelle zone più frequentate della città.

Nuovo giro di vite sulla movida napoletana. Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione temporanea delle attività per cinque esercizi pubblici tra città e provincia, nell’ambito delle misure di prevenzione per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Le chiusure sono state adottate in seguito a gravi episodi di violenza verificatisi all’interno o nelle immediate vicinanze dei locali, soprattutto nelle ore notturne. Situazioni che hanno messo a rischio l’incolumità di clienti e residenti, generando forte preoccupazione tra i cittadini. I decreti si inseriscono in una più ampia strategia di controllo del territorio, coordinata dalla Questura insieme alle Forze di Polizia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Movida Napoli, stretta del Questore: chiusi cinque locali tra il centro e la provincia Articoli correlati Leggi anche: Stop alla "movida chiassosa": scattano i sigilli per cinque locali del centro Movida molesta in almeno cinque locali del centro di Brindisi, scattano i provvedimenti delle autorità5 Decreti di Sequestro Preventivo: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, che ha... Contenuti e approfondimenti su Movida Napoli Temi più discussi: Napoli, controlli antidroga nella movida: segnalati 38 giovani negli ultimi 20 giorni; Movida, Manfredi firma un'ordinanza di due mesi per piazza Bellini e dintorni: i dettagli; Castellammare di Stabia, controlli nella movida: denunce, sanzioni e attività sospese; Nel centro storico di Napoli la nuova ordinanza anti-rumori spegne piazza Bellini. Napoli, 5 locali chiusi nelle zone della movida dalla poliziaNuove chiusure nel cuore della movida napoletana, la Questura di Napoli ha disposto la sospensione temporanea delle attività di cinque locali, a seguito di gravi episodi di ... ilmattino.it Napoli, stretta sulla movida a Piazza Bellini: Manfredi firma l’ordinanza su orari e vendita di alcoliciIl sindaco Manfredi firma l'ordinanza per la movida di Piazza Bellini a Napoli: stop alla vendita di alcolici dopo le 22:30, chiusura entro mezzanotte ... 2anews.it NAPOLI, MOVIDA INSANGUINATA: 31ENNE ACCOLTELLATO A MONTECALVARIO - facebook.com facebook