Napoli non confermato con Allegri | un azzurro verso l’addio definitivo

Il Napoli sta valutando il mercato estivo e si concentra sulla posizione di Noa Lang. La società non ha ancora confermato il rinnovo o la permanenza dell’attaccante, che potrebbe lasciare la squadra. La decisione sul futuro del giocatore sarà presa nelle prossime settimane. Intanto, il club continua a monitorare altre opzioni per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione.

Il Napoli in questi giorni sta ragionando sul mercato estivo. Una delle questioni più importanti riguarda il destino di Noa Lang. Il calciatore olandese potrebbe trovare un nuovo ruolo con Massimiliano Allegri. Stando a quanto trapelato, l’ex tecnico del Milan vorrebbe partire proprio da lui per ricostruire il club azzurro. Non si può dire lo stesso per Lorenzo Lucca. L’attaccante ha lavorato già con Allegri, durante la sua esperienza rosso-nera. Molto difficilmente, il centravanti continuerà nella prossima stagione a far parte della rosa del team di Aurelio De Laurentiis. Lo stesso giocatore avrebbe detto di voler rimanere in Inghilterra. Tutto è rimesso, dunque, all’esito delle trattative. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Napoli-Milan SHOCK: gli INSULTI di Allegri a Oriali, rischio SQUALIFICA

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