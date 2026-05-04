Il portiere italiano, attualmente in forza a una squadra di Serie A, è al centro di voci di mercato che lo collegano a un club di Premier League. Secondo alcune fonti, il club inglese avrebbe mostrato interesse per il giocatore, considerato un possibile rinforzo tra i pali. La società partenopea non ha ancora commentato ufficialmente, mentre il giocatore non si è espresso pubblicamente sul proprio futuro.

"> Il futuro di Alex Meret sembra sempre più lontano da Napoli. Come riportato da Cronache di Napoli, il portiere azzurro potrebbe lasciare il club al termine della stagione, complice una situazione contrattuale in scadenza e un ruolo ormai ridimensionato nelle gerarchie di Conte. Cronache di Napoli evidenzia come l’estremo difensore, protagonista dei due scudetti, sia diventato l’alternativa a Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, le offerte non mancano e dall’Inghilterra sarebbe arrivato l’interesse concreto del Tottenham. Il club londinese, dove già milita Vicario, starebbe valutando il profilo di Meret per rinforzare il reparto portieri.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Meret verso l’addio: “Il Tottenham pensa al portiere azzurro”

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