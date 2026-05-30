A Napoli, nessuno ha esploso petardi o fuochi d’artificio in occasione dell’arrivo di Allegri. I tifosi, però, già sperano in un cambiamento, aspettando di vedere se il tecnico manterrà i principi di sempre o cambierà strategia. La città è in attesa, con il pensiero rivolto al futuro e alle possibili evoluzioni di una squadra che cerca di ritrovare la sua identità.

Un contrappasso dantesco: l’allenatore che invita ad andare al circo, assunto dal presidente che fa cinema. È proprio per ragione di spettacolo che, all’annuncio di Max Allegri nuovo tecnico del Napoli, nessuno ha sparato botti. Dalla raffinata educazione Benitez-Sarri in poi, il loggione del San Paolo ha applaudito spesso un calcio di qualità e dominio. Al contrario, l’ultimo di Max ha fatto da sfollagente, per quell’ossessione di speculare sul corto-muso e di rintanarsi indietro. "Chillo dovrebbe allenare al Bruscolotti, non al Maradona", mugugnano nei Quartieri. "Farà come il Petisso che con una mano spingeva avanti la squadra e con l’altra la tirava indietro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, nessuno ha sparato botti per Allegri. Ma i tifosi già sperano in una metamorfosi

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