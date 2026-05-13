Maldini i tifosi del Milan sperano nel ritorno ma c’è un’altra squadra su di lui

I tifosi del Milan sperano di rivedere Paolo Maldini in società, ma nelle ultime settimane si sono fatte avanti anche altre compagini interessate alla sua figura. Maldini, ex calciatore e dirigente, è stato più volte al centro di rumors relativi a un suo possibile coinvolgimento in diverse squadre. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un suo ruolo futuro nel mondo del calcio.

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Paolo Maldini resta una figura leggendaria per il Milan: l'ex difensore rossonero ha scritto la storia del club sul campo e fuori dal campo. Con la maglia del Diavolo ha totalizzato 901 presenze totali con 33 gol e 42 assist, giocando sia da terzino sinistro che da centrale della difesa. In carriera ha giocato solo con i colori rossoneri addosso vincendo tutto: 7 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992- 93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04), 5 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 1 Mondiale per Club (2007), 5 Supercoppe Europee (1990, 1991, 1995, 2003, 2007), 1 Coppa Italia (2003), 5 Supercoppe di Lega (1989, 1992, 1993, 1994, 2004), 1 Mundialito per Clubs (1987) (dati Transfermarkt).🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Maldini, i tifosi del Milan sperano nel ritorno, ma c’è un’altra squadra su di lui ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan, i tifosi in protesta invocano Paolo Maldini. Tare: “Hanno il diritto di vedere un’altra squadra”La clamorosa contestazione a San Siro dei tifosi del Milan, nel match perso contro l'Atalanta, ha reso esplosivo il rapporto con la società:... Paradosso Furlani: i tifosi invocano Maldini mentre lui ridisegna (ancora) il MilanIl momento che attraversa il Milan è caratterizzato da un cortocircuito senza precedenti tra la base del tifo e il vertice societario. Temi più discussi: Milan, i tifosi in protesta invocano Paolo Maldini. Tare: Hanno il diritto di vedere un'altra squadra; Leonardo e la crisi del Milan: Maldini fuori dal calcio mi fa male; Milan, clamoroso retroscena da San Siro: Se qualcuno mostra la maglia di Maldini, fatelo sedere; Milan, tutti contro Furlani: le accuse all’ad, il rimpianto Maldini, l’identità tradita, il popolo rossonero insorge. I tifosi milanisti che inneggiano a Maldini, dopo che molti di loro gli rovinarono la gara d'addio, è una delle scene più comiche e al contempo vergognose mai viste. Seconda solo ai fischi a Berlusconi e Galliani negli ultimi anni di dirigenza (che oggi rimpianget x.com La petizione dei tifosi del Milan contro Furlani ha raggiunto 10.000 firme - reddit.com reddit Maldini lontano dal Milan: il Fenerbahçe pensa all’ex rossoneroPaolo Maldini nel mirino del Fenerbahçe: il retroscena rilanciato da Pistocchi allontana l’ex dirigente dal Milan. europacalcio.it Maldini riparte dalla Turchia? È un’idea del Fenerbahce per la dirigenza! L’indiscrezione a sorpresa sul futuro della bandiera del MilanMaldini riparte dalla Turchia? È un'idea del Fenerbahce per la dirigenza! L'indiscrezione a sorpresa sul futuro della bandiera del Milan ... calcionews24.com