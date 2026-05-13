Maldini i tifosi del Milan sperano nel ritorno ma c’è un’altra squadra su di lui
I tifosi del Milan sperano di rivedere Paolo Maldini in società, ma nelle ultime settimane si sono fatte avanti anche altre compagini interessate alla sua figura. Maldini, ex calciatore e dirigente, è stato più volte al centro di rumors relativi a un suo possibile coinvolgimento in diverse squadre. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un suo ruolo futuro nel mondo del calcio.
Paolo Maldini resta una figura leggendaria per il Milan: l'ex difensore rossonero ha scritto la storia del club sul campo e fuori dal campo. Con la maglia del Diavolo ha totalizzato 901 presenze totali con 33 gol e 42 assist, giocando sia da terzino sinistro che da centrale della difesa. In carriera ha giocato solo con i colori rossoneri addosso vincendo tutto: 7 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992- 93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04), 5 Coppe dei Campioni (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 1 Mondiale per Club (2007), 5 Supercoppe Europee (1990, 1991, 1995, 2003, 2007), 1 Coppa Italia (2003), 5 Supercoppe di Lega (1989, 1992, 1993, 1994, 2004), 1 Mundialito per Clubs (1987) (dati Transfermarkt).🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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