Da settimane si parla di un possibile ritorno dell’allenatore toscano sulla panchina di una squadra di calcio. Molti tifosi sperano in un secondo ciclo, ricordando il periodo in cui portò il club a raggiungere 91 punti in campionato. La sua proposta di gioco ha conquistato l’affetto di una parte dei supporter, che desiderano rivederlo in attività nel massimo campionato.

Thiago Motta, Italiano, Farioli, Grosso, De Rossi, Maresca, sono solo alcuni dei nomi associati alla panchina del Napoli per l’eventuale post Conte. Nessuno, però, sembra convincere del tutto i tifosi del Napoli. Del resto, sostituire un allenatore del calibro di Antonio Conte è un’impresa ardua. Tanto che alcuni arrivano a sognare tecnici come Guardiola e Simeone, da escludere categoricamente per gli ingaggi proibitivi. Oppure Klopp, come via di mezzo che, per il momento, ha scelto la vita da dirigente. Insomma i tifosi del Napoli si aspettano che De Laurentiis tiri fuori il coniglio dal cilindro, con una svolta dell’ultimo atto che possa lasciare tutti a bocca aperta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte via? Quanti tifosi sperano nel Sarri bis: "Comandante, torna al Napoli"

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