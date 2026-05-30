Rasmus Hojlund sarà il giocatore chiave dell’attacco del Napoli sotto la guida di Allegri. Il danese, recentemente riscattato dallo United, è stato scelto come elemento centrale nel progetto offensivo della squadra. Allegri aveva già mostrato interesse per Hojlund in passato, anche durante il suo periodo al Milan. La società ha deciso di puntare sul giocatore per rafforzare l’attacco e rilanciare le ambizioni della squadra.

Rasmus Hojlund sarà il perno centrale del Napoli di Allegri: il danese, riscattato dallo United, rappresenta il progetto offensivo che Max ha scelto per ricostruire l’attacco azzurro. Allegri e Hojlund: un anno dopo il Milan arriva il Napoli. Un anno di attesa che si conclude diversamente dalle aspettative iniziali. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Allegri aveva individuato Hojlund per il Milan nell’estate 2025, ma il danese finì al Napoli sul gong per fronteggiare l’infortunio di Lukaku. Ora i due si ritrovano in azzurro, con il tecnico che avrà finalmente l’occasione di lavorare con il suo pupillo. È una seconda chance costruita diversamente: non più un’aggiunta al progetto rossonero, ma il fondamento dell’architettura tattica partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la curiosità su Allegri e il giocatore: lo voleva già al Milan

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