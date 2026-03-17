Butez il Como blinda il portiere | Napoli interessato

Il Como ha deciso di blindare il suo portiere Jean Butez, che ha avuto un ruolo importante nella stagione della squadra guidata da Cesc Fabregas. Il portiere belga è attualmente sotto contratto con il Como, ma il Napoli ha mostrato interesse per il suo trasferimento. La situazione riguardo al futuro di Butez resta da monitorare, mentre il club lombardo si prepara a difendere la propria posizione.

Tra i protagonisti della stagione del Como guidato da Cesc Fabregas c’è anche Jean Butez, portiere che si è ritagliato un ruolo importante nel percorso della squadra lariana. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e nelle ultime ore il suo nome è stato accostato anche al Napoli in ottica mercato. Secondo quanto riportato da Tmw in un articolo firmato da Marco Conterio, l’interesse attorno all’estremo difensore belga è cresciuto rapidamente. Nel pezzo si legge infatti: “Antonio Conte impazzisce per lui, abbiamo letto, in chiave Napoli, e Didier Deschamps potrebbe pure sceglierlo per la rosa Mondiale”. Nonostante queste attenzioni, la posizione del Como appare piuttosto chiara. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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