Il Milan sta pianificando interventi sul reparto arretrato in vista della prossima sessione di mercato estiva. Secondo fonti vicine al club, l’allenatore ha richiesto due nuovi difensori e si stanno facendo passi concreti per rafforzare la rosa. Tra i nomi sul tavolo ci sono Mario Gila, che ha già attirato l’attenzione, e Kristensen, che si valuta come possibile acquisto. La società sta lavorando per definire le operazioni e le trattative in corso.

Difesa corta e ritorno in Champions League: il Milan non può più aspettare. Con il consolidamento del 3-5-2 di Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera ha varato il piano di calciomercato per blindare la retroguardia con due colpi mirati dalla Serie A. Nella stagione 2026-2027, quella del probabile ritorno dei rossoneri in Champions, infatti, il tecnico Allegri avrà bisogno di un organico più ampio a livello numerico e di qualità superiore a quello attualmente in dotazione. Ci saranno cambiamenti in ogni reparto: la nostra analisi odierna verterà sulla difesa. Il Milan, per una precisa scelta adottata nel calciomercato estivo 2025, ha affrontato la stagione 2025-2026 - senza coppe europee - con una difesa striminzita.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione in difesa: Allegri ne vuole due. Scatto per Mario Gila e spunta Kristensen

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