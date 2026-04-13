Napoli Manna si muove per i rinforzi | due obiettivi per la difesa

Il direttore sportivo ha iniziato a lavorare sui possibili acquisti per rafforzare il reparto difensivo della squadra. Sono stati individuati due profili che potrebbero arrivare nel prossimo mercato, con l’obiettivo di migliorare la compagine per la stagione futura. Le trattative sono in fase preliminare e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti o sulle tempistiche ufficiali.

Giovanni Manna muove i primi passi concreti per rinforzare la retroguardia azzurra. Il direttore sportivo ha già identificato i profili giusti per una difesa che cambierà volto nella prossima stagione. Solet e Gabriel: i due centrali che piacciono a Manna. Secondo quanto riferito da Radio Marte, la dirigenza del Napoli valuta Oumar Solet dell’Udinese e Tiago Gabriel del Lecce, due centrali che interessano da tempo al club partenopeo. Non si tratta di nomi casuali: Manna ha già avviato verifiche approfondite su entrambi i profili, considerandoli adatti al progetto tecnico degli azzurri indipendentemente dalle scelte tecniche future. La ricerca di una soluzione difensiva non è rimasta sulla carta, ma ha già generato movimenti concreti nei dialoghi con i club proprietari dei cartellini.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Manna si muove per i rinforzi: due obiettivi per la difesa Leggi anche: Manna al lavoro: fissati gli obiettivi azzurri! Il punto tra riscatti e rinforzi mirati Alajbegovic, Manna si muove per anticipare la concorrenzaQuesta sera l’Italia del Ct Gattuso affronta la Bosnia per conquistare un posto nei prossimi mondiali.