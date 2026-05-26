Dopo il match tra Milan e Napoli, il club partenopeo sta valutando la possibilità di cambiare allenatore. La candidatura principale resta quella di Allegri, ma la società ha deciso di prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva. Non ci sono ancora annunci ufficiali o accordi firmati, e la situazione rimane in fase di valutazione. La scelta finale dipenderà dai prossimi incontri e dalle valutazioni interne.

Allegri-Napoli è la pista più calda, ma non c’è ancora la fumata bianca. Lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport: il presidente della SscNapoli, Aurelio De Laurentiis ha convocato una “ riunione fiume ” per analizzare i candidati alla panchina azzurra e programmare la stagione che verrà, dopo l’addio di Antonio Conte. Il quadro che emerge è chiaro nei nomi — Massimiliano Allegri resta il candidato forte, Vincenzo Italiano è l’outsider — ma è meno chiaro nei tempi. Perché il presidente, ammette di fatto il quotidiano rosa, si è preso “ qualche giorno in più di riflessione”. Cosa scrive la Gazzetta. Il messaggio del quotidiano è netto: la scelta dell’allenatore è il nodo cruciale di ogni nuovo ciclo, e qui non sono ammessi errori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri-Napoli, Max in pole ma De Laurentiis prende tempo: dopo il finale del Milan è scattata la riflessione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli, avanti tutta per Allegri! Max apre a De Laurentiis per il dopo Conte, i dettagli

Tortora: «Se andasse via Conte De Laurentiis vorrebbe Allegri ma rimarrà al Milan. C’è un solo favorito per il Napoli e vi svelo chi è» – ESCLUSIVAIl giornalista e conduttore partenopeo ha rilasciato un’intervista esclusiva a Calcionews24, durante la quale ha commentato alcune situazioni legate...

Temi più discussi: Napoli, avanti tutta per Allegri! Max apre a De Laurentiis per il dopo Conte, i dettagli; Allegri esonerato dal Milan, ufficiale. Via anche Tare, Furlani, Moncada. Cosa filtra sul futuro di Max al Napoli; Napoli, c'è Allegri in pole per il dopo Conte. Piace anche Italiano; Perché Allegri è in pole per diventare il nuovo allenatore del Napoli: pesa il feeling con De Laurentiis.

Per la panchina del Napoli corsa a due Italiano- #Allegri nonostante il fallimento di Max di ieri. Oggi ci sono stati contatti anche tra Napoli e Allegri, non penso ci sia una terza opzione. De Laurentiis voleva Allegri già un anno fa in caso di addio di Conte via @ x.com

[Schira] I piani di Max Allegri non prevedono dimissioni, l'allenatore ha un contratto con l'AC Milan fino al 2027 (€5,2M netti/anno), ma potrebbe essere licenziato nei prossimi giorni. Zlatan Ibrahimovic guida il partito dell'opposizione. reddit

Allegri Napoli: come cambierebbe la formazione degli azzurri in caso di approdo del tecnico toscano sulla panchina degli azzurriAllegri Napoli: come cambierebbe la formazione degli azzurri in caso di approdo del tecnico toscano sulla panchina degli azzurri Il Milan vede sfumare il tragua ... calcionews24.com

Allegri-Napoli, avanti tutta. La Gazzetta avvicina Max a NapoliLa Gazza scrive che De Laurentiis non ha cambiato idea sull'allenatore del Napoli. Rumors su una telefonata tra il presidente e Allegri ... ilnapolista.it