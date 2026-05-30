Napoli-Allegri colpo di scena Fabrizio Corona | Lo faccio dimettere

Massimiliano Allegri si avvicina alla panchina del Napoli, anche se la firma del contratto non è ancora stata ufficializzata. Fabrizio Corona ha dichiarato di voler fare in modo che Allegri si dimetta da attuale incarico. La trattativa tra il tecnico e il club partenopeo resta in corso, con nessuna comunicazione ufficiale sulle tempistiche. La decisione finale non è stata ancora annunciata pubblicamente.

Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli, ma la firma ufficiale continua a slittare. A complicare la situazione sarebbe la questione relativa alla buonuscita con il Milan, un passaggio che starebbe rallentando la definizione dell’accordo e che avrebbe generato una certa irritazione nel presidente Aurelio De Laurentiis, desideroso di programmare al più presto la nuova stagione. Il patron azzurro vorrebbe chiudere rapidamente ogni dettaglio per consentire al nuovo tecnico di partecipare attivamente alle strategie di calciomercato. Proprio per questo motivo, i ritardi legati agli aspetti contrattuali starebbero creando qualche disagio all’interno della società. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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