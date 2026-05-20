Fabrizio Corona a processo contro Giorgia Meloni colpo di scena a Palazzo Chigi | perché è saltata l' udienza
L'udienza del processo che coinvolge Fabrizio Corona e la presidente del Consiglio era programmata per il 21 maggio a Palazzo Chigi. Tuttavia, l'udienza è stata improvvisamente rinviata senza una nuova data stabilita. La causa giudiziaria riguarda accuse e contestazioni di natura legale tra le parti coinvolte. Attualmente non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni del rinvio o sui successivi passaggi procedurali. La vicenda ha attirato l'attenzione di media e pubblico.
Colpo di scena a Palazzo Chigi in merito al processo che vede contrapposti Fabrizio Corona e Giorgia Meloni: l’udienza inizialmente in programma giovedì 21 maggio è saltata. Il motivo è legato a “sopravvenuti impegni della presidente del Consiglio”. Il processo vede imputati Fabrizio Corona e un giornalista del sito Dillingernews.it. L’accusa contesta il reato di diffamazione aggravata. Salta l'udienza a Palazzo Chigi del processo a Fabrizio Corona Il processo che vede contro Fabrizio Corona e Giorgia Meloni La richiesta di Giorgia Meloni nel processo contro Fabrizio Corona I precedenti a Palazzo Chigi Salta l’udienza a Palazzo Chigi... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Processo Corona-Meloni: cosa sta succedendo a Palazzo Chigi e perché fa discutere
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Giovedì 22 maggio, alle 12, Fabrizio Corona entrerà a Palazzo Chigi. Non come ospite. La sede della Presidenza del Consiglio ospiterà un'udienza del processo per diffamazione aggravata che vede l'ex fotografo dei vip imputato e Giorgia Meloni parte civile. facebook
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