Fabrizio Corona a processo contro Giorgia Meloni colpo di scena a Palazzo Chigi | perché è saltata l' udienza

L'udienza del processo che coinvolge Fabrizio Corona e la presidente del Consiglio era programmata per il 21 maggio a Palazzo Chigi. Tuttavia, l'udienza è stata improvvisamente rinviata senza una nuova data stabilita. La causa giudiziaria riguarda accuse e contestazioni di natura legale tra le parti coinvolte. Attualmente non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni del rinvio o sui successivi passaggi procedurali. La vicenda ha attirato l'attenzione di media e pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui