Fabrizio Corona e il caso Conte | Napoli si divide tra gossip e autolesionismo

Da napolissimo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli si è concluso in un clima teso e conflittuale. La separazione è avvenuta in un’atmosfera di tensione, con segnali di caos e scontri tra le parti coinvolte. Fabrizio Corona ha commentato pubblicamente la vicenda, attirando l’attenzione dei media. La situazione ha diviso l’opinione pubblica tra chi parla di gossip e chi si concentra sugli aspetti più complessi e controversi della separazione. La vicenda si è sviluppata in un contesto di forte esposizione mediatica.

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? In Sintesi L’addio di Antonio Conte al Napoli si consuma in un clima tossico che certifica la tendenza all’autolesionismo dell’ambiente azzurro. Nonostante un palmarès inattaccabile ( Scudetto, Supercoppa e qualificazione Champions ), il tecnico è stato vittima di una feroce campagna mediatica, culminata con le inchieste spazzatura diffuse da Fabrizio Corona (contro cui Alex Meret ha già sporto denuncia). Conte, dimostrando grande signorilità, lascerà il club con una rescissione consensuale, rinunciando alla buonuscita e al terzo anno di contratto. Ora Aurelio De Laurentiis dovrà ricostruire per l’anno del Centenario: il ritorno di Maurizio Sarri appare come una “minestra riscaldata” incompatibile con la rosa attuale, mentre profili come Massimiliano Allegri o Vincenzo Italiano presentano incognite diverse. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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