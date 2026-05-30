Oggi ha preso il via l’edizione 2026 del Nameless Festival, che si svolge al Bione di Lecco. La manifestazione, iniziata nel 2013, si tiene nel cuore della città, famosa anche per la sua scena musicale e culturale legata al lago di Como. L’evento rappresenta un appuntamento consolidato per appassionati di musica e intrattenimento, attirando spettatori e artisti da diverse zone. La serata si apre con un aumento del volume e un’atmosfera di festa.

Lecco capitale della musica, ma anche della cultura e dell’intrattenimento del lago di Como. Il Nameless Festival che comincia oggi al Bione di Lecco, dove ha esordito nel 2013, è solo l’inizio. "Siamo all’anno 0 – spiega Alberto Funagalli, 41 anni, lecchese di Castello Brianza, che dalle feste d’oratorio e gli eventi nei pub è arrivato ad essere il fondatore di uno dei principali eventi internazionali in Italia, il Nameless appunto -. Con il nostro ritorno a Lecco, vorremmo creare un contenitore anche per altri eventi sul territorio. Il valore del nostro Festival non si deve misurare solo nelle 10 ore di musica al giorno da oggi fino a lunedì, ma anche in tutto quello che saremo in grado di portare sul territorio e che il territorio deve essere in grado di convertire in altre attività e opportunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nameless, su il volume. Al via l’edizione 2026: "Sarà un nuovo esordio"

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Nameless: costruire un festival tra visione, musica e impresa

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