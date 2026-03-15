Il cantante TonyPitony ha annunciato il calendario completo del suo tour estivo, che prevede tappe in diverse città italiane con un momento speciale a Milano. Il tour include eventi come il ConcerTony agli I-Days 2026, e ha visto l’artista esibirsi in precedenza al Rugby Sound e al festival chiamato Nameless. Le date confermate sono state diffuse ufficialmente il 15 marzo 2026.

Milano, 15 marzo 2026 - TonyPitony svela il calendario completo del tour estivo che passa – nei suoi momenti clou – da Milano. Per l’artista oltre 30 date e 130mila biglietti già venduti nei principali festival italiani, numeri che confermano il suo status di fenomeno musicale del momento. Chi è TonyPitony . Ma chi è TonyPitony? TonyPitony è un progetto di gruppo il cui frontman è l’artista siciliano. “La musica per me è una festa. A me piace abbattere la distanza con il pubblico e dire: ‘Sono uno di voi’. Voglio creare un ambiente di famiglia. Io sono lo zio brillo che durante la cena canta la canzone sporca” ha dichiarato al BSMT da Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fenomeno TonyPitony: dal Nameless al Rugby Sound fino al ConcerTony agli I-Days 2026. Tutte le date

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