Nameless a Lecco i commercianti | Facciamo del festival una festa diffusa

A Lecco, i commercianti hanno annunciato che il festival Nameless sarà trasformato in una festa diffusa, coinvolgendo più zone della città. Sono attese circa novantamila presenze, con un numero consistente di prenotazioni provenienti dall’estero. I bar del centro sono già attivi, offrendo drink e menu dedicati all’evento. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo diversi esercizi commerciali e spazi pubblici.

Novantamila presenze attese, una quota significativa di prenotazioni dall'estero, e i bar del centro già pronti con drink e menu dedicati. Il Nameless Festival torna a Lecco – dove aveva mosso i suoi primi passi con le edizioni inaugurali del 2013 e 2014 – e Fipe Confcommercio Lecco non vuole. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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